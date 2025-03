RTX 3080 10 ГБ и RX 6800 XT сравнили в 4K-играх

На YouTube-канале GPU Tester продемонстрировали, какой производительности можно ожидать от RTX 3080 и RX 6800 XT в современных игровых проектах.

Marvel’s Spider-Man 2 шла с графикой Very High. Средняя частота кадров здесь равнялась 45 к/с (RTX 3080) и 43 к/с (RX 6800 XT).

В игре Indiana Jones and the Great Circle с пресетом High удалось в среднем получить 58 к/с (3080) и 43 к/с (6800 ХТ).

Horizon Forbidden West запускалась на настройках графики Very High. Средний FPS в этой игре составлял 50 к/с в обоих случаях.

Senua’s Saga Hellblade II тестировалась с высоким пресетом. Средняя производительность находилась на уровне 38 к/с с 3080 и 36 к/с с 6800 ХТ.

Игра Call of Duty: Black Ops 6 шла с ультра-графикой. В среднем здесь частота кадров составляла 63 к/с (3080) и 83 к/с (6800 ХТ).

Call of Duty: Modern Warfare 3 запускалась тоже с ультра-пресетом. Средний FPS в этом проекта равнялся 63 к/с (3080) и 77 к/с (6800 ХТ).

Игра God of War Ragnarök шла с графикой Ultra. Средняя производительность здесь находилась в районе 60 к/с (3080) и 49 к/с (6800 ХТ).

В игре Warhammer 40K Space Marine 2 с высоким пресетом средний FPS составлял 39 к/с (3080) и 53 к/с (6800 ХТ).

Black Myth Wukong запускалась на настройках графики Cinematic. Средняя частота кадров была здесь на уровне 41 к/с (3080) и 37 к/с (6800 ХТ).

The Last of Us тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась 37 к/с (3080) и 39 к/с (6800 ХТ).

Cyberpunk 2077 шла с графикой High. В среднем удалось получить здесь 47 к/с (3080) и 44 к/с (6800 ХТ).

Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Ultra. Средний FPS в этой игре был на уровне 64 к/с в обоих случаях.

Вывод

Разница в 4К между RTX 3080 и RX 6800 XT в среднем во всех играх составила всего 2% (50 к/с и 51 к/с соответственно).

Тестовый стенд: - материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F; - оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30; - процессор AMD RYZEN 7 7700X; - система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO; - накопитель WD BLACK SN850X; - блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0; - корпус Lian Li Lancool III RGB.