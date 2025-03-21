В Steam вышла пародия на Assassin’s Creed Shadows — геймеры в восторге
Сегодня, 20 марта, состоялся релиз не только ролевого экшена Assassin’s Creed Shadows, но и пародии на него под названием Yasuke Simulator. В игре за 140 рублей можно взять на себя роль афросамурая Ясукэ и заняться различными средневеково-японскими делами. Например, погонять по карте на мотоцикле и расстрелять врагов из винтовки.
Геймеры остались довольны пародией и выдали ей сразу 95% положительных отзывов.
Вот что они пишут:
Что-то подсказывает мне, что эта игра не вызовет скандала в японском правительстве. Я буду считать это доказательством того, что эта игра более исторически достоверна, чем другие. В тот момент, когда игра выдала мне SIG Sauer P226 и велела атаковать клан Такеда, я вспомнил урок истории о Японии XVI века. Действительно хороший учебный ресурс для тех, кто интересуется историей Японии или хочет узнать больше о Ясукэ. Это забавная пародия на Assassin's Creed Shadows. Не ожидайте хорошей игры с точки зрения геймплея или сюжета, ведь это пародия, сделанная одним парнем, чтобы посмеяться над Ubisoft. Компании забыли, что игры — это развлечение, и если вам нужна веселая пародия на AC Shadows, которая не воспринимает себя серьезно, то эта игра как раз для вас.