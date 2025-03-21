В Steam вышла пародия на Assassin’s Creed Shadows

Сегодня, 20 марта, состоялся релиз не только ролевого экшена Assassin’s Creed Shadows, но и пародии на него под названием Yasuke Simulator. В игре за 140 рублей можно взять на себя роль афросамурая Ясукэ и заняться различными средневеково-японскими делами. Например, погонять по карте на мотоцикле и расстрелять врагов из винтовки.

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Геймеры остались довольны пародией и выдали ей сразу 95% положительных отзывов.

Вот что они пишут: