Как получить Жезл возврата в Stardew Valley

В Stardew Valley огромное множество локаций, персонажей и занятий, так что игроку порой бывает тяжело управлять своим временем эффективно. В этом деле очень помогает Жезл возврата: предмет, который моментально телепортирует игрока к порогу его фермы. Портал gamerant.com рассказал, как его получить.

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Единственный способ получить жезл — это купить его у Кробуса, дружелюбного монстра, который живет в канализации. Он продает Жезл возврата за 2 000 000 золота, что делает его одним из самых дорогих предметов в игре. Обычно его могут позволить себе только те, кто уже достиг поздних стадий прохождения.

Если вы твердо намерены накопить золото на этот предмет, то один из самых верных источников дохода — торговля продуктами. Определенные товары роскоши, такие как вино, сыр и соленья, продаются по значительно более высоким ценам, чем сырые ингредиенты. По мере развития фермы вы можете расширять производство, докупая больше необходимых предметов (бочек и банок для засолки). Некоторые товары, например, древнее фруктовое вино, можно производить массово, что приносит солидную прибыль.

Из-за цены жезла многие игроки в Stardew Valley сомневаются, что он оправдывает свои деньги. Но это не так: если вы намерены играть долго, то Жезл возврата определенно стоит покупки. Он гораздо удобнее обелисков и тотемов-телепортов, потому что игрок может перенестись домой буквально из любой точки игрового мира.