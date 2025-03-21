Владельцам PlayStation 5 бесплатно дарят подписку на Apple Music

Владельцы PlayStation 5 получили возможность воспользоваться специальным предложением от Sony в виде бесплатной подписки на Apple Music. Об этом говорится на сайте PlayStation.

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Пользователи, установившие приложение Apple Music на консоль PlayStation 5 и вошедшие в свою учетную запись Apple, смогут активировать подписку.

Предложение рассчитано как на новых пользователей Apple Music, которым предоставляются три месяца бесплатного доступа, так и на тех, у кого ранее была активна подписка. Для второй категории пользователей бонус составит два бесплатных месяца.

«Воспользуйтесь своим предложением до 18 марта 2026 года и прослушивайте более 100 млн песен без рекламы. Создайте свой собственный игровой плейлист в Apple Music и слушайте его до, во время или после игры», — говорится в публикации Sony.

Активировав подписку, пользователи смогут пользоваться сервисом Apple Music не только на консоли, но также на iPhone и прочих гаджетах Apple, в веб-версии, на Android, ПК и смарт-телевизорах.

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