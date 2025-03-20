GamesVoice объявила о начале адаптации озвучки San Andreas

Энтузиасты из GamesVoice объявили об успешном завершении первого этапа краудфандинговой кампании для создания русской озвучки к легендарной игре GTA: San Andreas. Об этом студия заявила в своем VK-сообществе.

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Первоначальная цель сбора составила 1,2 млн руб., и этот рубеж был успешно преодолен. В рамках первого этапа планируется озвучить ключевых персонажей, участвующих в основном сюжете. В настоящее время команда активно занимается переводом, адаптацией текста и записью первых ролей. Учитывая значительный объем работы, авторы просят фанатов проявить терпение и ожидать дальнейших новостей о ходе проекта.

GamesVoice называет локализацию GTA: San Andreas своим самым масштабным проектом, подчеркивая, что работа займет от полутора до двух лет. Студия ранее также отметила, что озвучка Assassin's Creed Mirage пока не входит в ее планы из-за низкого интереса со стороны аудитории.

«Это стало возможным благодаря вам, дорогие подписчики! Спасибо за то, что поддерживаете нас, и что не словом, а делом отстаиваете вашу волю играть в игры с полной локализацией», — заявили в GamesVoice.

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