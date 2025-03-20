Раскрыты первые подробности об Atomic Heart 2

Бывший главный редактор «Игромании» и популярный игровой блогер Алексей Макаренков в своем новом видео на YouTube раскрыл подробности разработки Atomic Heart 2.

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По словам Макаренкова, студия Mundfish трудится сразу над несколькими проектами во вселенной Atomic Heart. Главный из них — сиквел, который сейчас находится на этапе вертикального среза, что означает определение ключевых механик и концепций игры.

Макаренков лично ознакомился с материалами по игре. Так, Atomic Heart 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 5, что обеспечивает высокий уровень графики и детализации. Стилистика сохраняет дух оригинальной игры с альтернативным СССР и ретро-футуризмом, однако в продолжении атмосфера станет более мрачной и брутальной в духе Metro Exodus.

Также в игру могут добавить механику смены времен года. Среди прочего ожидается появление персонажей из первой части и новая механика для передвижения по игровому миру.

Стоит отметить, что за время работы концепция может измениться, однако разработка Atomic Heart 2 уже идет интенсивными темпами.

Пока что дата официального анонса сиквела неизвестна, но его могут представить уже в этом или следующем году.

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