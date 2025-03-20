Microsoft обновила клавиатуру Windows 11 под геймпад

Microsoft запустила новую функцию для Windows 11, которая понравится тем, кто играет с геймпадом Xbox. Теперь на экране появляется обновленная клавиатура, которой легко управлять с помощью контроллера. Это значит, что вводить текст — например, сообщения друзьям или названия в играх — станет проще и быстрее, чем раньше.

© Ferra.ru

Новая клавиатура устроена так, чтобы кнопки геймпада помогали печатать. Например, кнопка X работает как «удалить», Y — как пробел, а кнопка меню заменяет Enter. Клавиши выстроены вертикально, чтобы по ним было удобнее перемещаться джойстиком. Microsoft начала тестировать эту идею еще в сентябре прошлого года, а теперь она доступна в предварительной версии Windows 11. Скоро все пользователи смогут попробовать ее сами.

© Microsoft

Эта новость особенно важна для тех, кто играет на ПК с геймпадом или использует портативные устройства, вроде Asus ROG Ally. Раньше печатать с контроллера было неудобно — приходилось медленно искать буквы. Теперь процесс станет похож на то, как это работает на консолях Xbox.