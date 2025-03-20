Диски провальной Concord пытаются продать на eBay за огромные деньги

Печальная судьба закрытого шутера Concord хорошо известна игрокам — новинку закрыли уже через 11 дней после релиза, а Sony потеряла на создании проекта 200 млн долларов.

© кадр из игры

Однако игра упорно отказывается исчезать из заголовков новостей — то геймдиректор Marvel Rivals прокомменирует причину её провала, то игроки высмеют новое место работы маркетолога неудачной новинки.

А теперь в сетях обратили внимание, что «перекупы» пытаются продать диски с Concord на eBay за абсолютно безумные суммы в Британии — ценник иногда переваливает за 350 фунтов стерлингов (больше 38 тысяч рублей).

Особенно забавно в этом контексте смотрится то, что на запуске Concord продавали на местном рынке за 35 футов стерлингов.

На eBay присутствуют и предложения, где желающие могут приобрести диск с шутером за более реалистичные суммы в 30-40 фунтов стерлингов. При этом на рынке США цены гораздо ниже — игру можно приобрести даже за 20 долларов.

Судя по всему, многие диски остались у местных дельцов после официальных поставок игры, которые так и не были распроданы на релизе. Правда, кому вообще понадобится закрытый онлайн-шутер за такие огромные суммы — непонятно.

Параллельно на площадке за большие деньги (тоже свыше 350£) продают и эксклюзивный контроллер DualSense по мотивам игры — но он хотя бы будет работать, так что в этом случае покупателей можно понять чуть больше.

Хотя даже тут возникает мало сомнений в том, что контроллер по мотивам провала Sony сильно кого-то заинтересует.