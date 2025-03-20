AMD отгрузила 200 000 видеокарт Radeon RX 9070

AMD уже продала 200 000 видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT за первые недели с момента запуска.

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Несмотря на высокий спрос, поставки остаются ограниченными. Но AMD планирует стабилизировать их к середине апреля за счет регулярного пополнения запасов у авторизованных партнеров.

Компания не вмешивается в ценообразование, однако некоторые модели RX 9070 XT продаются на $200 выше рекомендованной цены. Это связано с дефицитом карт и политикой партнеров AMD.

Данные о продажах были озвучены на AI PC Innovation Summit в Пекине, что подчеркивает высокий интерес рынка к новинкам.

Ограниченная доступность связана скорее с производственными мощностями, чем с низким спросом.

В ближайшее время TSMC увеличит объем выпуска чипов, что позволит AMD лучше контролировать баланс спроса и предложения, а также снизить дефицит в рознице.