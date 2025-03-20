NVIDIA выпустит мобильную версию видеокарты RTX PRO 6000

NVIDIA, вместе с настольным вариантом, анонсировала и мобильную версию видеокарты RTX PRO 6000, которая станет флагманским решением для профессиональных ИИ-ноутбуков.

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В отличие от настольного варианта с 96 ГБ VRAM, мобильная модель получит 24 ГБ GDDR7 – как и RTX 5090 Laptop.

Видеокарта ориентирована на разработчиков, инженеров и специалистов в области машинного обучения. Она обеспечит высокую производительность в ИИ-задачах, конкурируя с AMD Ryzen Strix Halo.

Новинка поддерживает PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1, а энергоэффективная версия Max-Q позволит устанавливать ее в тонкие и мощные ноутбуки.

Настольные версии RTX PRO 6000 имеют TDP от 400 до 600 Вт, тогда как мобильная модель будет работать в более ограниченном диапазоне мощности.

Пока NVIDIA не раскрыла точное число CUDA-ядер и частоты GPU, но продажи ожидаются в апреле, а ноутбуки с этой картой появятся у Dell, HP и Lenovo уже в мае.