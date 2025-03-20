Assassin's Creed Shadows оказался ужасно оптимизирован

Ubisoft сняла эмбарго с обзоров Assassin’s Creed Shadows, и оказалось, что игра страдает от серьезных проблем с оптимизацией на ПК.

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Как и предыдущие части серии, она работает хуже на видеокартах NVIDIA, чем на AMD.

В тестах использовался AMD Ryzen 9 7950X3D с RTX 5090 FE. При разрешении 1080p и 1440p на ультра высоких настройках с максимальным RT и DLSS 4 игра показывала одинаковую производительность, что указывает на узкое место в процессоре.

Однако при снижении разрешения до 720p с DLSS 4, FPS практически не вырос, а загрузка GPU оставалась на уровне 96%.

© DSOGaming

© DSOGaming

RTX 4090 не может держать стабильные 60 FPS в 1440p без трассировки лучей, а Radeon RX 7900XTX показывает схожую производительность с RTX 4090, что указывает на плохую оптимизацию для карт NVIDIA.

Пока что единственным способом улучшить ситуацию остается DLSS 4 Frame Generation.

Однако даже с ним игра демонстрирует нестабильную производительность, а снижение настроек не дает ожидаемого прироста FPS.