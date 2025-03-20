NVIDIA снизила цены на видеокарты RTX 50XX Founders Edition в своем официальном европейском магазине.

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Стоимость моделей RTX 5090 FE, 5080 FE и 5070 FE упала примерно на 4%, что связано с укреплением евро по отношению к доллару. Однако из-за дефицита «референсных» карт, выгода для покупателей пока остается сомнительной.

На момент анонса RTX 50XX в январе, курс евро составлял $1,04, а сейчас он достиг $1,09. Это позволило NVIDIA пересчитать цены без потерь в долларовом эквиваленте.

RTX 5090 FE подешевела на €100 — до €2229, RTX 5080 FE — на €50 до €1119, а RTX 5070 FE стала дешевле на €30 и теперь стоит €619.

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Вопрос в том, последуют ли партнеры NVIDIA этому примеру и пересмотрят ли цены на свои кастомные модели.

Пока что большинство карт RTX 50XX и RX 9000 продаются выше рекомендованных цен, так что реального влияния на рынок этот шаг может и не оказать.