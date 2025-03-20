Atari выпустила смарт-часы со старыми играми

Atari выпустила необычные умные часы Atari 2600 My Play Watch. Вместо привычных приложений, вроде мессенджеров или погоды, эти часы предлагают поиграть в старые добрые игры: Pong, Centipede, Missile Command и Super Breakout.

© Ferra.ru

Часы не подключаются к Wi-Fi или Bluetooth, так что уведомления от телефона вас не побеспокоят. Управлять играми можно через сенсорный экран или колёсико сбоку, которое работает как джойстик. Экран небольшой — всего 1,83 дюйма, но картинка яркая, с разрешением 240 на 280 пикселей. Дизайн вдохновлён старой приставкой Atari 2600: можно даже выбрать оформление и звуки в стиле 80-х.

© Atari

Кроме игр, часы умеют считать шаги, измерять пульс и показывать время — всё, как в обычных фитнес-трекерах. Заряда хватает на неделю, если не играть слишком много. Стоят они 70 долларов, а с ремешком в стиле Atari — 90 долларов.