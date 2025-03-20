В Dota 2 изменили систему рейтинга

Компания Valve ввела изменения в систему рейтинговых матчей в Dota 2. Нововведения коснулись в основном режима Immortal Draft, в котором выступают игроки с рейтингом от 8500 MMR.

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Если хотя бы у одного игрока больше 8500 MMR, рейтинговый матч проходит по правилам Immortal Draft. Теперь такие игроки будут обязаны официально зарегистрировать свой никнейм, при этом их матчи будут закрыты.

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