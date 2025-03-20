В Dota 2 изменили систему рейтинга — матчи про-игроков будут скрыты от остальных
Компания Valve ввела изменения в систему рейтинговых матчей в Dota 2. Нововведения коснулись в основном режима Immortal Draft, в котором выступают игроки с рейтингом от 8500 MMR.
Если хотя бы у одного игрока больше 8500 MMR, рейтинговый матч проходит по правилам Immortal Draft. Теперь такие игроки будут обязаны официально зарегистрировать свой никнейм, при этом их матчи будут закрыты.
Другие изменения
- Информация о таких играх больше не отображается в общедоступной истории матчей, информация о них не указывается в веб-API, а их записи могут скачивать только сами участники.
- Игроки, имеющие более 8500 рейтинга и гарантированно попадающие в режим Immortal Draft, больше не могут участвовать в подборе рейтинговой игры, находясь в группе. Это изменение не касается нерейтинговых игр.
- Система получения и потери рейтинга в режиме Immortal Draft теперь лучше учитывает возможный исход на стадии выбора игроков.