Все концовки Assassin's Creed Shadows собрали в одном видео

Ютубер с канала GamersPrey собрал все концовки Assassin’s Creed Shadows в один ролик для тех, у кого не хватило терпения дождаться полноценного релиза.

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Естественно, если опасаетесь спойлеров, то не смотрите видео.

Кроме этого, энтузиаст выпустил «игровой фильм», который целиком состоит из всех кат-сцен Assassin’s Creed Shadows. Это подойдет тем, у кого нет желания тратить время на игровой процесс, а хочется буквально посмотреть весь сюжет.

Assassin’s Creed Shadows станет доступна 20 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.