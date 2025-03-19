Lego анонсировала наборы по Pokémon

Lego и The Pokémon Company объявили о новом сотрудничестве. Уже в 2026 году в магазинах появятся наборы LEGO Pokémon. Пока подробностей мало — никто не знает, какие именно покемоны станут первыми и как будут выглядеть наборы. Но в коротком тизере показали хвост Пикачу, сделанный из LEGO, так что он точно в деле.

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Раньше такие игрушки делала компания Mega Bloks, но теперь права у Lego. Это не первый раз, когда Lego берётся за видеоигры — у них уже есть наборы по Super Mario, Minecraft и Zelda. А тут ещё и 30-летие Pokémon в 2026 году, так что момент выбран идеально.

Пока компании только дразнят фанатов, обещая «электризовать воображение». Детали покажут позже.