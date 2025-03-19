Разработчики на GDC высмеяли бывшего босса Google Stadia

На этой неделе в Сан-Франциско проходит Game Developers Conference (GDC) — большое событие для создателей игр. И прямо рядом с конференцией появился необычный билборд, который привлёк внимание всех. На нём изображён лысый персонаж Гюнтер Харрисон из игры Revenge of the Savage Planet, а сверху написано: «Вас недавно уволил какой-нибудь Харрисон? Вам могут помочь с эмоциональной поддержкой». Это шутка в адрес Фила Харрисона, бывшего главы Google Stadia, который ушёл из компании два года назад после провала проекта.

© Ferra.ru

Фил Харрисон был лицом Stadia — облачного сервиса для игр, который Google закрыла в 2022 году. Тогда он неожиданно уволил многих разработчиков, включая команду Typhoon Games, которую Google купил для создания эксклюзивов. Эти ребята потом собрались заново как Raccoon Logic и теперь выпускают новую игру. Билборд — это не просто прикол, а ещё и акция: за каждый скан QR-кода на нём они жертвуют деньги на поддержку психического здоровья в Канаде.

Шесть лет назад Харрисон обещал на GDC, что Stadia изменит мир игр, но всё закончилось провалом. Теперь разработчики напоминают об этом с улыбкой, показывая, что не забыли старые обиды.