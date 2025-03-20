Анонсирована новая MMO про пиратов Crosswind

Студия Crosswind Crew анонсировала Crosswind — бесплатную сурвайвал-MMO на манер Skull & Bones. В основе лежит формула «стройка, крафт, выживание», дополненная сложными боссами и морскими сражениями в бесшовном открытом мире.

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Собирайте, стройте, экипируйтесь. Побеждайте уникальных боссов. Управляйте своим кораблем, сражайтесь на суше и на море, в одиночку и с друзьями. Грабьте, торгуйте, исследуйте – это ваше приключение! Синопсис

Игроки выступят в роли вольного капитана Парусной эпохи. Ваше последнее задание обернулось катастрофой: вас предали и оставили без корабля.

История мести обернется сложным конфликтом между империями, пиратскими кланами и загадочными темными силами, ищущими власти над миром.

Crosswind выйдет на ПК в Steam, а доступ к тестовой версии уже открыт.