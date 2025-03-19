Что лучше: простить или атаковать Хандзо Хаттори в Assassin's Creed Shadows

В Assassin’s Creed Shadows игрокам предстоит встретиться со знаменитым ниндзя Хандзо Хаттори, который играет не последнюю роль в сюжете. У главной героини, синоби Наоэ, даже будет выбор — простить его или попытаться отомстить. Портал gamerant.com рассказал, на что повлияет каждый вариант.

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В отличие от многих других крупных решений в Assassin’s Creed Shadows, конфронтация с Хандзо действительно влечет за собой разные последствия — по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Если игрок решит простить Хандзо, то Наоэ произнесет трогательную речь, после чего она и Хандзо согласятся работать вместе, чтобы раскрыть истину о матери Наоэ. Но если игрок выберет опцию «атаковать», то Хандзо даст последний шанс забрать эти слова назад. Проигнорируйте его — и начнется неожиданно сложный бой против ниндзя, который позволит проверить на прочность навыки даже опытного игрока.

В бою против Хандзо есть две сложных механики: его дымовые шашки и тройная атака кунаями. Шашки сбрасывают закрепление камеры, а от кунаев тяжело уклоняться из-за их траектории. Можно попытаться парировать или заблокировать их, но лучше просто не давать Хандзо метать ножи. Для этого держитесь поближе к боссу и атакуйте его всякий раз, когда есть возможность.

После боя у Наоэ будет возможность добить Хандзо… Но вместо этого она сама, независимо от игрока, простит его, из-за чего предыдущее решение в диалоге немного теряет смысл. Так или иначе, персонажи согласятся работать сообща, и Хандзо в любом случае останется жив.