Как призвать лошадь в Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows продолжает традиции предыдущих игр — виртуальная Япония огромна и полна интересных находок. Однако единственный способ перемещаться по миру, кроме бега пешком — это верхом на ездовой лошади. К счастью, игра позволяет звать лошадь в любой точке карты, хоть и не говорит, как именно. Портал gamerant.com объяснил, как работает механика призыва лошади в Assassin’s Creed Shadows.

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Позвать лошадь в Assassin’s Creed Shadows просто — для этого нужно лишь нажать на кнопку свиста. На ПК (клавиатура) надо зажать X, а на контроллере от PlayStation или Xbox — вниз на крестовине. Игра дает справку о других функциях и кнопках, доступных игроку в седле.

В начале игры Наоэ может ездить на обычной лошади, но ничто не мешает вам прокачать ездовое животное, просто купив более редкую лошадь у торговца. Их можно найти в любом названном городе на карте, но для того, чтобы отыскать нужного, придется немного побродить по улицам.

Купить более редкую лошадь можно за деньги, однако цена покупки варьируется в зависимости от уровня персонажа. Предупреждаем: покупать лошадь просто ради редкости — невыгодная трата денег. У редких лошадей нет каких-то уникальных перков или способностей, вроде повышенной скорости. По сути, единственный повод покупать новых лошадей — это внешний вид. Практических преимуществ у покупки не будет.