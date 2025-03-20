Объявлена дата выхода фурри-шутера Wild Assault

Разработчики из Combat Cat Studio объявили дату выхода геройского MOBA-шутера Wild Assault в духе Call of Duty и Overwatch. Выбрать себе фурри по вкусу и сразиться с другими игроками можно будет в Steam и EGS уже 11 апреля.

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Wild Assault — это многопользовательская игра на движке Unreal Engine 5 со сражениями 20 на 20, сочетающая в себе элементы шутера и применения уникальных навыков героев. Животные-герои бегают, карабкаются, прыгают, захватывают точки и устанавливают ловушки — все под вашим контролем. Из описания игры в Steam

Первое время шутер будет находиться в раннем доступе Steam, где пробудет около года. Но даже в неполной версии разработчики обещают 10 персонажей, 30 видов оружия, 2 режима игры, 3 карты и десятки косметических предметов.