Ремейк Resident Evil 3 вышел на iPhone, iPad и Mac — игру можно купить в России
Студия Capcom объявила о выходе ремейка Resident Evil 3 на устройствах под управлением iOS. Купить игру можно в магазине App Store, причем она доступна даже в России. Цена вопроса — 710 рублей , хотя начало шутера можно опробовать бесплатно.
В честь такого события разработчики даже выпустили новый тизер:
Для запуска игры вам потребуется одно из следующих устройств:
- iPhone на iOS 17.0 или новее с чипом A17 Pro или новее;
- iPad на iPadOS 17.0 или новее с чипом серии M или A17 Pro;
- Mac на macOS 13.0 или новее с чипом Apple M1 или новее.
Ремейк Resident Evil 3 вышел в апреле 2020 года и доступен на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК, а также на Nintendo Switch через облако.