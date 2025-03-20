Ремейк Resident Evil 3 вышел на iPhone

Студия Capcom объявила о выходе ремейка Resident Evil 3 на устройствах под управлением iOS. Купить игру можно в магазине App Store, причем она доступна даже в России. Цена вопроса — 710 рублей , хотя начало шутера можно опробовать бесплатно.

© Cq.ru

В честь такого события разработчики даже выпустили новый тизер:

Для запуска игры вам потребуется одно из следующих устройств:

iPhone на iOS 17.0 или новее с чипом A17 Pro или новее;

iPad на iPadOS 17.0 или новее с чипом серии M или A17 Pro;

Mac на macOS 13.0 или новее с чипом Apple M1 или новее.

Ремейк Resident Evil 3 вышел в апреле 2020 года и доступен на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК, а также на Nintendo Switch через облако.