Baldur's Gate 4 уже в разработке

Невероятная популярность Baldur's Gate 3 не оставляет никаких сомнений, что издатель Hasbro будет развивать франшизу и дальше. И, похоже, новости о продолжении мы услышим уже совсем скоро. Во всяком случае, на это намекнул старший вице-президент Hasbro по цифровым играм Дэн Айоуб:

© кадр из игры

У компании много людей, очень заинтересованных в Baldur's Gate, так что мы разрабатывает планы на будущее. На самом деле, в скором времени нам будет о чем поговорить. У нас есть много планов, много разных вариантов развития событий. Мы начинаем думать о том, что готовы понемногу обсуждать некоторые вещи. И я думаю, что в скором времени, как я уже сказал, у нас появятся и другие темы для разговора.

Очевидно, что компания хочет выпустить Baldur's Gate 4, но кто будет ее разрабатывать? Студия Larian уже заявила, что не собирается браться за продолжение своей успешной игры, а новые разработчики могут и не дотянуться до высокой планки, установленной предшественниками.