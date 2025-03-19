Nvidia представила видеокарты RTX Pro с 96 ГБ видеопамяти

Компания Nvidia представила профессиональные видеокарты серии Nvidia RTX Pro с архитектурой Blackwell, ориентированные на широкий спектр задач, включая ИИ, моделирование, дополненную реальность, 3D-дизайн, сложные визуальные эффекты и разработку технологий для робототехники и транспорта. Об этом сообщает The Verge.

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Для дата-центров Nvidia выпустила ускоритель RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, оснащенный 24 064 ядрами CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7.

Для рабочих станций были представлены модели RTX Pro 6000 Workstation Edition, RTX Pro 6000 Max-Q, RTX Pro 5000, RTX Pro 4500 и RTX Pro 4000, предлагающие от 8960 до 24 064 ядер CUDA и от 24 до 96 ГБ видеопамяти.

Для мобильных рабочих станций были выпущены видеокарты RTX Pro 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 и 500 с графическими процессорами поколения Blackwell, поддерживающими до 10 496 ядер CUDA и до 24 ГБ памяти GDDR7.

Новые ускорители отличаются высокой производительностью благодаря усовершенствованным потоковым мультипроцессорам, четвертому поколению RT- и тензорных ядер, а также продвинутым технологиям, таким как Nvidia DLSS 4 и Multi-Instance GPU (MIG).

Судя по тестам, новинки предлагают пятикратный прирост в проектировании и трехкратный прирост продуктивности при работе с крупными языковыми моделями (LLM).

Продажи настольных моделей начнутся в апреле, а мобильных решений — позже в этом году.

Ранее был представлен ноутбук на RTX 5090 с поддержкой SSD объемом 32 ТБ.