Авторы inZOI раскрыли дорожную карту апдейтов в 2025 году

Разработчики симулятора жизни inZOI поделились новыми деталями релиза игры. Авторы ответили на некоторые вопросы фанатов во время онлайн-трансляции.

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Так, на старте раннего доступа проект обойдётся в $ 40 — в российском Steam региональная цена пока неизвестна. При этом все будущие DLC до полноценного релиза будут полностью бесплатными.

Первый крупный апдейт выйдет уже в мае: вместе с ним в игру добавят инструменты для модификаций и улучшения строительства. В августе геймеров ждёт патч с бассейнами и фрилансом, в октябре пользователи смогут настраивать горячие клавиши под свой лад, а в декабре добавят систему воспоминаний.

InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества. Релиз проекта состоится 28 марта в раннем доступе Steam, в нём игра пробудет как минимум до конца 2025 года.