Lenovo создала четырехслотные RTX 5090D и RTX 5080

Lenovo представила эксклюзивные видеокарты GeForce RTX 5090D и RTX 5080, предназначенные только для сборок в линейке игровых ПК Legion.

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Эти модели отличаются массивной четырехслотной системой охлаждения с тремя вентиляторами и минималистичным дизайном в стиле Radeon RX Vega.

Однако приобрести их отдельно в розницу не получится — они доступны только в составе предустановленных сборок Lenovo.

RTX 5090D и RTX 5080 оснащены графическими процессорами GB202 и GB203 соответственно. Судя по изображениям, чип GB202 имеет значительно большую площадь, чем его младшая версия.

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Оба адаптера используют 16-контактные разъемы питания, но, по всей видимости, разгон с завода не предусмотрен.

Минимальная стоимость компьютера Legion с RTX 5080 составляет 22 499 юаней (около $3100), а за версию с RTX 5090D придется отдать 41 999 юаней (примерно $5820).

Пока неизвестно, останутся ли эти видеокарты эксклюзивом для Lenovo или в будущем появятся в открытой продаже.