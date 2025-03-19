Второй вирус за два месяца нашли в каталоге Steam

В Steam обнаружена новая вредоносная игра Sniper: Phantom's Resolution, которая перенаправляла пользователей на сторонний сайт с вирусом.

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Об этом сообщил пользователь Reddit под ником Feral_Wasp.

Другой пользователь, meantbent3, выяснил, что вредоносное ПО получало права администратора, обходило шифрование Windows и крало пользовательские данные.

Антивирусы, включая VirusTotal, не распознавали угрозу, что говорит о высокой степени подготовки разработчиков вируса. Среди последствий — повышенное потребление оперативной памяти браузером.

Сейчас игра удалена из Steam, но это уже второй случай зараженного ПО за два месяца. Ранее в каталоге нашли PirateFi, который также содержал вирус. Этот инцидент поднимает вопросы о безопасности Steam и необходимости более строгой модерации новых проектов.