Создатели PUBG представили ИИ для генерации 3D-графики

Компания Tencent, ответственная за PUBG, представила новый ИИ-инструмент, который способен создавать 3D-модели всего за 30 секунд.

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Технология основана на Hunyuan3D-2.0 и предназначена для дизайнеров и разработчиков игр.

Компания выпустила пять открытых моделей, включая турбо-версию, которая обеспечивает высокую точность и детализацию при рекордной скорости генерации.

По словам представителей Tencent, их нейросеть превосходит аналоги по текстовой согласованности, геометрической точности и качеству изображения.

Стоит отметить, что свежий анонс — это продолжение стратегии компании по развитию ИИ-инструментов для геймдева. Ранее Tencent представила Hunyuan Turbo S, который, как утверждается, обрабатывает запросы быстрее DeepSeek R1.

ByteDance, владелец TikTok, также продвигается в этом направлении с VeOmniverse, но в отличие от Tencent его технологии остаются закрытыми.