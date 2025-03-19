Создатели "Ведьмака 3" показали врагов из своей будущей игры

Студия Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками CD Projekt RED, представила концепт-арты The Blood of Dawnwalker.

© Ferra.ru

На изображениях показаны жуткие существа — кобольды, которые станут врагами главного героя.

Эти монстры обитают в тесных шахтах, обладают острыми зубами и когтями, а их большие глаза приспособлены к темноте. Несмотря на низкий интеллект, они представляют смертельную опасность благодаря свирепости и охотничьим навыкам.

© X.com

The Blood of Dawnwalker разрабатывается для ПК, PS5, PS5 Pro, Xbox Series X и S, но даты выхода пока нет.

Действие развернется в Европе во времена Чёрной смерти, а в центре сюжета окажется вампир Коэн. Разработчики уже предупредили, что игра не будет столь масштабной, как Ведьмак 3 — её прохождение займёт около 30 часов.