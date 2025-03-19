Qualcomm представила новые чипы Snapdragon G для игровых ПК

Qualcomm расширила линейку игровых процессоров Snapdragon G, представив три новых чипа: Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 и Snapdragon G1 Gen 2. Эти процессоры будут использоваться в портативных игровых устройствах от компаний Ayaneo, OneXPlayer, Retroid Pocket и других производителей.

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Флагманом новой серии стал Snapdragon G3 Gen 3. Он оснащен восьмиядерным процессором Kryo с одним высокопроизводительным ядром Prime, пятью ядрами Performance и двумя энергоэффективными Efficiency. Видеоускоритель Adreno A32 поддерживает трассировку лучей, а Qualcomm утверждает, что новый чип на 30% быстрее в обработке данных и на 28% мощнее в графике по сравнению с прошлым поколением Snapdragon G3x Gen 2.

Одним из главных нововведений стала поддержка технологии Lumen от Unreal Engine 5, которая обеспечивает реалистичное глобальное освещение и отражения. Также процессор поддерживает дисплеи с разрешением QHD+ и частотой обновления 144 Гц, а встроенный модуль FastConnect 7800 дает доступ к Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Snapdragon G2 Gen 2 получил улучшенный графический процессор Adreno A22, который в 3,8 раза мощнее предшественника. Новый процессорный блок с восьмиядерной архитектурой теперь включает одно ядро Prime, четыре ядра Performance и три Efficiency, обеспечивая рост производительности в 2,3 раза.

Snapdragon G1 Gen 2 предназначен для менее требовательных устройств, но тоже получил значительное обновление. Новый процессор Kryo с двумя производительными и шестью энергоэффективными ядрами ускорил работу на 80%, а графика Adreno A12 стала на 25% мощнее. Чип поддерживает экраны с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц.

Только модели Snapdragon G3 Gen 3 и Snapdragon G2 Gen 2 поддерживают технологии Snapdragon Game Super Resolution и Adreno Frame Motion Engine 2.0, обеспечивающие более плавный игровой процесс и высокое разрешение в играх.