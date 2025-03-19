Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел третий большой патч

Студия GSC Game World выпустила третий крупный патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 под версией 1.3. Апдейт привнёс с собой больше 1200 изменений в самых разных аспектах шутера.

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Так, вместе с патчем разработчики улучшили искусственный интеллект противников и мутантов, доработали игровой баланс и лицевые анимации, устранили множество багов и включили в проект несколько новых композиций. Кроме того, авторы также поработали над производительностью и повысили стабильность S.T.A.L.K.E.R. 2.

С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге игры в Steam. В GSC заверили, что продолжат работать над улучшением игры, попросив геймеров сообщать обо всех найденных ошибках в блоге технической поддержки.