Игру Resident Evil 3 выпустили для смартфонов

Компания Capcom выпустила ремейк легендарного хоррора Resident Evil 3 в App Store для пользователей Mac, iPad и iPhone.

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Для запуска игры требуется Mac или iPad с чипом Apple M1 или выше. Из смартфонов поддерживаются только iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, а также вся линейка актуальных iPhone 16, включая «бюджетный» iPhone 16e.

Полная версия Resident Evil 3 занимает 31 ГБ на накопителе. До 16 апреля игра предлагается со скидкой 67% в App Store, благодаря которой ее можно купить за 710 руб. Перед покупкой полной версии пользователи могут скачать короткое вступление, чтобы протестировать работоспособность игры на своем устройстве. В игре имеются русские субтитры.

Resident Evil 3 Remake — это обновленная версия культового хоррора от Capcom, переносящая игроков в заражённый вирусом Раккун-Сити, где главной героине Джилл Валентайн предстоит спастись от корпорации Umbrella и ее создания Немезиды. Игра предлагает современную графику и переработанный геймплей, сохраняя дух оригинала.

Это не первый случай, когда на iPhone выпускают портированные с ПК и консолей игры. С выхода iPhone 15 Pro для смартфонов и планшетов Apple вышли Assassin's Creed Mirage, Death Stranding, несколько частей Resident Evil и другие тайтлы.