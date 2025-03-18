Как фармить мед в Monster Hunter Wilds: гайд

В Monster Hunter Wilds много расходных предметов и ресурсов, однако одним из самых необходимых станут целебные предметы. Мегазелья для здоровья нельзя приготовить без меда, равно как и катализаторы. На случай, если ваши запасы меда пустеют, портал gamerant.com рассказал, как можно фармить его.

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Одно из лучших мест для фарма меда — Наветренные равнины. Если точнее, области 8 и 13, где даже далеко ходить за ресурсами не нужно. Поставьте в каждой точке по лагерю, совершите быстрое перемещение и хватайте ульи. После этого перейдите в другой регион — и возвращайтесь назад. Мед появится заново, и вы можете повторить процесс.

Как вариант, перейти можно в 6 область руин Виверии. Лагерь в этой точке надежно спрятан от монстров, и там тоже есть мед: один улей прямо у входа в лагерь, еще несколько — снаружи.

Переходя между этими тремя локациями можно собирать дюжины медовых ульев и быстро создать запас ресурсов. Но есть и более простой способ, который не требует почти никаких усилий от игрока — механика сбора материалов, которая открывается в 4 акте сюжета. Завершив все побочные задания, можно получить возможность отправлять пять NPC на сбор нужных вам ресурсов — они будут заниматься делом, пока вы охотитесь и делаете другие дела.

Если вы категорически настроены забить кладовую медом, то прикажите им собирать ульи, после чего перенеситесь в любой лагерь и промотайте время вперед, отдохнув. Каждая перемотка будет стоить 300 очков гильдии, но так вы быстрее получите то, что хотите.