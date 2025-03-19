Демоверсия Half-Life 2 с трассировкой лучей вышла в Steam

Студия Orbifold совместно с NVIDIA представила Half-Life 2 RTX — демоверсию культовой игры Valve с трассировкой пути. Ознакомиться с проектом геймеры могут бесплатно в Steam при наличии основной игры.

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Благодаря технологии RTX Neural Rendering игра получила полную трассировку лучей NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией. При этом Half-Life 2 RTX доступна только на английском языке.

Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат Valve/NVIDIA.

Вышедшая в 2004 году Half-Life 2 до сих пор остаётся популярной — к примеру, во время празднования 20-летия в ноябре игра обновила рекорд по онлайну. Кроме того, фанаты до сих пор ждут релиза полноценной третьей части.