Появились первые «утекшие» обзоры Assassinʼs Creed Shadows

В сети раньше срока появились детали пары рецензий Assassin’s Creed Shadows, которые оказались положительными — тексты быстро «исчезли», но читатели успели оценить выводы изданий.

© кадр из игры

В частности, от IGN Brasil игре досталось 9 баллов (из 10), а общее заключение звучит следующим образом:

Assassinʼs Creed Shadows зарекомендовала себя одной из самых примечательных частей франшизы, где сбалансирован экшен, стелс и богатый исторический сеттинг. Пусть у неё и есть проблемы в некоторых элементах, темп игры остаётся увлекательным.

Издание Console Creatures оценило новый боевик Ubisoft на 8 баллов из 10. В рецензии отметили, что новинка дарит пользователям много свободы и позволяет отправиться в путешествие по одному из самых знаменитых периодов Японии.

Многие пользователи сети отнеслись к подобным выводам со скепсисом, поскольку по обрывкам текстов сложно сделать какие-то однозначные выводы. К примеру, о каких «проблемах» говорят в IGN — непонятно.

К тому же многие попросту не доверяют СМИ, предпочитая дождаться отзывов разных блогеров или попробовать новинки своими руками.

Часть игроков отметила, что IGN Brasil ранее «выдала» Assassin’s Creed Valhalla 8,5 балла, тогда как у Assassin’s Creed Odyssey было 9,5 балла. Иными словами, в случае «Теней» якобы вышло нечто среднее между первым и вторым.

Официально эмбарго на рецензии Shadows упадёт сегодня, 18 марта в 20:00 МСК. Релиз самой игры запланирован на 20 марта для PS5, Xbox Series и PC.

Ранее у игры уже стартовала предзагрузка на платформах, а ещё «Теням» удалось попасть в топ-10 самых продаваемых игр Steam — в мировом чарте игра добралась уже до шестой строчки (была восьмая).

Сама Ubisoft возлагает большие надежды на проект, который должен помочь ей с финансовыми проблемами. Но для этого продажи должны быть очень хорошими, «умеренный» результат в данном случае не подойдёт.

При этом разработчикам новинки уже пообещали оказать поддержку в случае травли со стороны «хейтеров».