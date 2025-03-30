Чем демейки игр отличаются от ремейков?

Практически каждый геймер знает о ремейках — обновленных переосмыслениях старых игр для более современной аудитории на актуальных платформах. Но у них есть и прямая противоположность — демейки, превращающие свежие игры в ретро. Портал howtogeek.com рассказал о феномене демейков и том, почему их так любят.

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Демейки — пожалуй, одни из самых интересных мысленных экспериментов в медиуме игр. Как выглядела бы ваша любимая современная игра, если бы она вышла на гораздо более старой платформе со своими техническими ограничениями?

По сути, демейк — это ремейк наоборот. Если ремейк берет фундамент старой игры и строит на его основе более современную версию первоисточника, с более продвинутой графикой и другими улучшениями, то демейк делает прямо противоположное. Он берет современную игру, но технологически откатывает оригинал в прошлое, со всеми вытекающими последствиями для графики, управления и других деталей.

Правда, не во все демейки действительно можно поиграть. Разработка игр — и без того сложная вещь, а формат демейка накладывает дополнительные ограничения и проблемы, в том числе юридические. Хотя технически кто угодно может сделать демейк любой игры, заявив, что это трансформационная работа, не нарушающая авторские права, на практике риск судебных разбирательств по-прежнему реален. Так, демейк Bloodborne, представлявший, как она выглядела бы на первой PlayStation, больше не доступен для загрузки из-за претензии Sony.

По этой причине подобные проекты живут, по большей части, как любопытные безделушки, и многие из них никогда не выходят в качестве полноценных игр. Многие демейки выходят исключительно в визуальной форме, как картинки или отрендеренные видео, которые показывают, что могло бы получиться. Особенно страстные поклонники игр, иллюстраторы и аниматоры часто используют формат демейков как творческий тренажер, где можно попробовать себя в чем-то новом, не тратя ресурсы на работу над крупным проектом.

Множество обожаемых публикой современных игр получили фанатские демейки. Halo 2600 переосмыслила легендарный шутер Bungie как проект для Atari 2600, Bloodborne PSX перенесла готический хоррор FromSoftware на PlayStation 1. The Wit.nes — версия культовой головоломки Джонатана Блоу для старых консолей Nintendo.

Такого рода эксперимента — часть более массового движения за популяризацию ретро-игр со всеми их преимуществами и недостатками. Причем подобное можно наблюдать не только в игровой индустрии, но и в других сегментах развлекательных медиа. Физические носители, вроде компакт-дисков и виниловых пластинок, тоже на подъеме, как и цифровые камеры нулевых или телефоны-раскладушки.

На этом фоне неудивительно, что некоторые студии намеренно делают акцент на старомодность. Прошлогодний инди-хоррор Crow Country — отличный тому пример; игра вышла в 2024-м, но выглядит как что-то времен оригинальной PlayStation. Она даже управляется так же неудобно, как и ее источники вдохновения — Resident Evil и Silent Hill.