У Мэддисона случилась «тряска» от Assassin's Creed Shadows

Илья Мэддисон, известный своим избирательным вкусом в играх, нашел своего главного фаворита 2025 года. Стример написал в своем Telegram-канале, что от Assassin's Creed Shadows у него началась «тряска».

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Наконец-то выходит новая часть AC, называться будет Shadows. Не могу дождаться выхода, хотя остались буквально сутки (советую купить ранний доступ и приступить к игре раньше нищих крестьян). Для меня это главный релиз года! И вот почему: нас ждет невероятное приключение с элементами стелса, наполненное при этом стремительным экшеном. Боевка выглядит впечатляюще. В игре будет сразу два героя. Смертоносная баба и вероломный черный самурай. Ожидается сюжет. Хайп невероятный, давно не испытывал такой тряски перед выходом игры. Мэддисон

Не исключено, что Мэд таким образом троллит фанатов, но, судя по оценкам критиков, Assassin's Creed: Shadows называют чуть ли не одной из лучших частей франшизы.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.