Death Stranding 2 станет одной из лучших игр по графике

Эксперты с YouTube-канала Digital Foundry дали технологическую оценку игре Death Stranding 2: On the Beach, которая выйдет 26 июня на PlayStation 5.

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Они отметили, что сиквел точно станет одной из лучших игр за последние годы хотя бы в плане графики.

Death Stranding 2 выглядит потрясающе. Она станет одной из лучших игр текущего поколения с точки зрения графики, когда выйдет.

Особой похвалы от команды Digital Foundry удостоились кинематографические сцены Death Stranding 2.

Сходство с актерами просто шедеврально. Синхронизация губ очень хороша, а эмоции персонажей здесь довольно убедительны.

Разработчики Death Stranding 2 показали, как создавалась сцена поцелуя Ранее первую часть Death Stranding прошли на беговой дорожке с реальным ребенком на груди.