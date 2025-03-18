Death Stranding прошли на беговой дорожке с реальным ребенком на груди

В ожидании выхода Death Stranding 2 ютубер ShakeMistake решил пройти первую часть с максимальным погружением. Энтузиаст преодолел весь мир игры на беговой дорожке и с реальным ребенком на груди.

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В 8-минутном видео он показал таймлапс своего путешествия по карте Death Stranding. Каждый шаг Сэма Бриджеса синхронизировался с движениями ютубера в реальности. Малыш на груди добавил аутентичности образу героя.

ShakeMistake использовал модификацию, чтобы избежать сражений и сосредоточиться на ходьбе. Так он отдал дань идее Хидео Кодзимы о «симуляторе доставки».

ShakeMistake аналогичным способом прошел всю карту в Red Dead Redemption 2.