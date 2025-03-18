В чем феномен кооперативного хоррора R.E.P.O.

Идеальная игра для компании!

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Есть мнение, что в играх придумать что-то новое уже невозможно. Подобно тому, как музыканты жонглируют давно заученными нотами, так и разработчики несут из одного проекта в другой взрывы, боссфайты и посиделки у костра, после которых враги возрождаются.

Даже в таких условиях находятся творцы, что создают новые жанры. Например, в 2023-м разработчик-одиночка выпустил Lethal Company. Это бюджетный хоррор с ретровизуалом, где отряд из реальных игроков высаживался на жуткой планете и искал металлолом. По местности бродили монстры и вечно порождали безумные ситуации. Герои глупо погибали, теряли всё добро или вообще улетали в космос, бросив товарищей на погибель.

Несмотря на простые механики, спорный визуал и общую корявость, оторваться от Lethal Company было трудно. Потому что каждый забег был безудержно весёлым и порождал уникальный опыт. Неудивительно, что многие разработчики вдохновились формулой и выпустили свою «Летал Компани». Не так давно все рубились в Content Warning, теперь Steam покоряет R.E.P.O. На пике в новинку зашло 230 тысяч игроков, и показатель постепенно растёт. Чем всех так зацепила R.E.P.O.?

R.E.P.O.: главное об игре

Название: R.E.P.O.

Платформы: ПК.

Разработчик: semiwork.

Дата выхода: 26 февраля 2025 года.

Жанр: кооперативный хоррор.

Перевод: отсутствует.

R.E.P.O.: как поиграть?

Игра официально продаётся в России. Цена — 385 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат semiwork.

Формула прежняя, но такая же весёлая

В основе знакомая формула из Lethal Company. Наш отряд высаживается на карте и ищет всякие ценности — в этот раз по приказу безумного ИИ. Поначалу требуются скромные суммы, так что закидываем в телегу вазы, артефакты, предметы интерьера и радостно смотрим, как они конвертируются в монеты. Но со временем запросы растут, а вылазки становятся дольше и опаснее.

Проблема в том, что по арене бродят монстры. Милые уточки, что внезапно разевают пасть и пожирают приключенцев. Большие пугающие головы, которые звонко вопят и убивают одним ударом. Здоровенные монстры, притягивающие любого бедолагу в поле зрения. Вот почему вылазки становятся чередой трагедий, когда вы трясётесь под столом и потом всё равно натыкаетесь на смертоносное нечто.

В теории монстров можно перебить. Например, взять врага поменьше и швырнуть в злобную громадину. Или же подхватить своего товарища и превратить в снаряд-камикадзе. Второе, естественно, порождает в голосовом чате вопли. И плевать, что враги со временем возродятся, эмоции бесценны!

В случае удачных вылазок можно прокачаться: повысить HP и выносливость, научиться носить громоздкие ценности, обзавестись полезными расходниками и оружием вроде мины или бейсбольной биты. Тогда победить монстра и в стиле Шан Цунга продать его душу станет проще.

Впрочем, от смертей прокачка не спасёт, ведь твари опасны, многочисленны и имеют свои особенности. Вот невидимка, заметить которого почти нереально. Вот чудовищный ребёнок, хватающий ценные вещи и швыряющий их в вас. А вот менталист: он летает по округе, поднимает всех в воздух и смачно швыряет об землю.

Пока познакомитесь со всеми врагами и найдёте к каждому подход, пройдёт много времени. К примеру, один из опаснейших злодеев — слепой старик с дробовиком. Убить его сложно, поэтому при виде деда всем стоит резко замереть и тихонько отползти с дороги. А на монашку, которая носит нелепую маску, категорически запрещено смотреть. При виде проклятого рыцаря вообще остаётся только бежать.

Не забывайте, что монстр в локации не один. Враги комбинируются, заставляют на ходу выдумывать тактику и раз за разом порождают забавные ситуации, которые после катки хочется обсудить.

В чём особенность R.E.P.O.?

Всё описанное выше веселье было и в Lethal Company, и в Content Warning. В чём же особенность новинки? Главная — в физике. В R.E.P.O. вы тащите за собой тяжёлую телегу, убедительно вышибая ей двери, и держите прямо в руках любой ценный предмет на продажу. Вроде ерунда, но именно она порождает максимум курьёзов.

Представьте, как вы аккуратно складываете в телегу вазы, древние короны и дорогие часы. Казалось бы, нужная сумма почти набралась, пора тащить добычу на базу. В этот момент ваш товарищ хватает огромный скелет динозавра и по-варварски швыряет к остальному добру. Естественно, ломает всё, что вы с таким трудом собирали — в том числе и сам скелет.

В этот момент состояние голосового чата словами не описать! Все соглашаются, что лучшее наказание — взять нахала и метнуть на съедение монстру. Если бросок будет удачным, убьёте врага и за счёт его души компенсируете потери.

Есть и другие выгодные отличия. Если наскрести сумму не удалось, ИИ накажет вообще всех — закинет на арену и устроит гладиаторские бои. Задания не ограничены по времени и позволяют играть в своём темпе. Способов спрятаться от монстров больше, есть даже вариант превратиться в миниатюрного неприметного чудика. Погибших при желании можно возродить. Всё это не меняет формулу радикально, но делает игру приятнее и удобнее.

В чём феномен R.E.P.O.?

Успех можно объяснить несколькими факторами.

У игры поразительно весёлая формула. Если запустите её с друзьями, неизбежно будете смеяться, ругаться и попросту орать.

Играть в кооперативе можно почти бесконечно. Если шикарную Split Fiction вы пройдёте дважды и получите весь доступный опыт, то R.E.P.O. постоянно подкидывает нечто новое. Как за счёт обновлений, с которыми появляются новые уровни и условия, так и благодаря самой идее, где отряд сам по себе порождает запоминающиеся моменты.

R.E.P.O. пойдёт на самых старых ПК и стоит всего 385 рублей.

R.E.P.O.: стоит ли играть?

У R.E.P.O. всего один минус: публичное лобби и игра с рандомами не предусмотрены. Но если у вас есть друзья, которые любят кооперативные развлечения, обязательно запустите новинку — и вы, несомненно, хорошо проведёте время.