Игры, в которых можно (целиком) посмотреть фильмы

Многие разработчики игр любят оставлять пасхалки, но немногие из них оставляют в качестве пасхалок целые фильмы, которые можно посмотреть от начала до конца. Портал howtogeek.com вспомнил три игры, где, при желании, можно отвлечься от геймплея на кино — в прямом смысле слова.

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High on Life

High on Life — одна из тех игр, где завязка сюжета звучит как бредовый сон. Только что закончивший школу подросток вооружается говорящим пистолетом и отправляется в космическое путешествие, чтобы положить конец планам инопланетного картеля, который хочет уничтожить человечество. И где-то в этом абсурде есть место фильмам.

Игрок периодически может возвращаться «на базу» — домой к протагонисту. А там есть телевизор, на котором можно посмотреть целых пять старых ужастиков из категории би-муви, от «Кровавой жатвы» до «Жути». Помимо этого, на уровне в кинотеатре есть еще одна пасхалка: на протяжении всего сеанса три инопланетянина будут постоянно переговариваться между собой. Их озвучили Майк, Джей и Рич — ведущие популярного киноблога Red Letter Media.

The Darkness

The Darkness — хоррор-боевик 2007 года, где главный герой, наемный убийца на службе нью-йоркской мафиозной семьи, внезапно становится хозяином могущественной паранормальной сущности. Поклонники игры ценят проект за повествование и невероятное внимание к деталям, особенно в том, что касается окружающего мира. Один из примечательных моментов происходит прямо в начале сюжета: протагонист, Джеки, приезжает в гости к своей девушке, и они могут целиком посмотреть фильм «Убить пересмешника» в обнимку на диване. Причем это не единственная лента в игре. На телевизорах в открытом мире можно найти и другие культовые фильмы — например, «Носферату» и «Флэш Гордон покоряет Вселенную».

Destroy All Humans

Destroy All Humans — боевик в открытом мире 2005 года, получивший ремейк в 2020-м. Игрок может примерить на себя роль Крипто-137: инопланетного захватчика, чья цель — собирать человеческую ДНК, терроризировать правительство и учинять хаос на Земле. А те, кто прошел игру целиком, могут открыть приятный бонус: кинотеатр на колесах, где крутят реальные би-муви, такие как «План 9 из открытого космоса».