Ice-Pick Lodge выпустила бесплатный пролог Pathologic 3 в Steam

Российская студия Ice-Pick Lodge выпустила в Steam бесплатный пролог Pathologic 3: Quarantine. Игрокам предлагают взглянуть на завязку истории Бакалавра Даниила Данковского и опробовать ключевые механики игры.

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Действие новой части «Мора» впервые переносится в Столицу, где Данковский проходит допрос. Инспектор разбирает его поступки в Городе-на-Горхоне, связанные с эпидемией Песчанки. Герой расскажет, как его решения обернулись трагедией.

«Мор 3» смешивает прошлое и настоящее — Данковский может менять свои выборы, переписывая события. Игроков ждут расследования: обыски домов, разговоры с жителями и тайны больных.

Полная версия Pathologic 3 выйдет в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Поддержавшие Pathologic 2 на краудфандинге получат третью часть бесплатно.