Resident Evil 9 не будет похожа на прошлые части

Известный инсайдер Dusk Golem объяснил , почему в Сети так мало информации о Resident Evil 9. По его словам, причина долгой разработки девятой части заключается в ее значительном отличии от предыдущих игр серии.

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Инсайдер сообщил, что Resident Evil 9 будет полным переосмыслением серии, как это было с Resident Evil 4 и 7.

Я знаю, что многие обеспокоены отсутствием новостей об Resident Evil в течение полутора лет. Я думаю, когда выйдет RE9, люди поймут, почему она создавалась так долго. Это похоже на масштабное переосмысление серии, на что-то новое и очень амбициозное. Dusk Golem

Также Dusk Golem поделился, что анонс игры должен состояться уже в этом году, и посоветовал фанатам «держаться крепче».