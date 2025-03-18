Стример прошел RDR2 на беговой дорожке

Стример и Ютубер ShakeMistake поделился с аудиторией своим необычным достижением. Парень смог буквально пройти карту Red Dead Redemption 2 с помощью беговой дорожки.

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Он использовал специальное приложение StepL на своем телефоне, который прикрепил к ноге. С его помощью каждый шаг парня синхронизировался с ходьбой персонажа.

Благодаря такой конструкции стример смог обойти все локации игры и преодолеть путь от Аннесбурга до Тамблвида. ShakeMistake в общей сложности прошел 16 тысяч шагов более чем за три часа.

Пользователям пришелся по душе такой необычный геймплей. Сам парень также отметил, что подобный способ прохождения игры не только увлекателен, но и полезен для здоровья.

Я люблю фитнес и обожаю видеоигры. Пару лет назад я нашел способ играть во время ходьбы, и я всегда рад поделиться этим с людьми, которые хотят улучшить свое здоровье увлекательным способом! ShakeMistake

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