Zotac представила компактные видеокарты RTX 5080 и 5070 Ti

Zotac выпустила новые видеокарты серии Solid Core, которые порадуют тех, кому важны мощность и компактность. В линейке четыре модели: RTX 5080 и RTX 5070 Ti, каждая в двух версиях — обычной и с заводским разгоном. Главная особенность этих карт — занимает всего 2,5 слота в компьютере. Обычно мощные видеокарты требуют больше места, до 3,5 слотов, а тут Zotac удалось сделать их тоньше, сохранив при этом крутые характеристики.

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Эти карты работают на чипах NVIDIA Blackwell. Внутри есть специальная паровая камера для охлаждения, индикаторы LED, чтобы видеть, правильно ли подключено питание, и мощный разъём 12V-2×6. Размеры у всех моделей одинаковые: 303,5 мм в длину, 115,8 мм в ширину и 55,7 мм в высоту. А для тех, кому нужно ещё меньше места, Zotac сделала RTX 5070 с высотой всего в 2 слота.

Пока неясно, сколько карт будет в продаже — эксперты говорят, что новинки из серии RTX 50 могут быстро раскупить.