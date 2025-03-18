Zotac представила компактные видеокарты RTX 5080 и 5070 Ti
Zotac выпустила новые видеокарты серии Solid Core, которые порадуют тех, кому важны мощность и компактность. В линейке четыре модели: RTX 5080 и RTX 5070 Ti, каждая в двух версиях — обычной и с заводским разгоном. Главная особенность этих карт — занимает всего 2,5 слота в компьютере. Обычно мощные видеокарты требуют больше места, до 3,5 слотов, а тут Zotac удалось сделать их тоньше, сохранив при этом крутые характеристики.
Эти карты работают на чипах NVIDIA Blackwell. Внутри есть специальная паровая камера для охлаждения, индикаторы LED, чтобы видеть, правильно ли подключено питание, и мощный разъём 12V-2×6. Размеры у всех моделей одинаковые: 303,5 мм в длину, 115,8 мм в ширину и 55,7 мм в высоту. А для тех, кому нужно ещё меньше места, Zotac сделала RTX 5070 с высотой всего в 2 слота.
Пока неясно, сколько карт будет в продаже — эксперты говорят, что новинки из серии RTX 50 могут быстро раскупить.