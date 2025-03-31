Что такое кусоге или почему мы любим плохие игры

Игры, как и любые другие развлекательные медиа, полны хороших-плохих произведений. И хотя плохие игры пользуются не такой широкой популярностью, как плохие фильмы, у них тоже есть своя ниша. Портал howtogeek.com рассказал подробнее о феномене плохих игр, для которого в Японии даже придумали отдельный термин.

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Что такое кусоге

Кусоге — японский термин, который прямо переводится на русский как «дерьмовая игра». Им обычно называют видеоигры, обладающие поразительно низким качеством или бюджетом. Произошел этот термин от слияния двух японских слов: кусо (дерьмо) и гему (игра). Изначально он использовался как уничижительный ярлык для игр, не способных похвастать ничем хорошим. Под определение кусоге подпадают едва функционирующие и некомпетентно разработанные релизы, а также игры, прохождение которых причиняет страдания.

Постепенно смысл термина кусоге изменился. Если раньше он был универсальным ярлыком для плохих игр, то теперь его используют скорее в ироничном, более приятном ключе. Теперь под это определение чаще подпадают игры, которые нельзя назвать хорошими по традиционным стандартам, но и плохими — тоже, потому что у них есть свои поклонники. Иными словами, кусоге — игры, лишенные полировки и бюджета более серьезных проектов, которые компенсируют недостаток ресурсов необычными идеями. А иногда кусоге называют завораживающе плохие игры, примерно так же, как «Комнату» Томми Вайсо часто величают лучшим плохим фильмом.

Хотя кусоге чаще всего ассоциируются с японской игровой индустрией, сам по себе термин не эксклюзивен для какого-либо региона. Многие западные игры с печальной репутацией, вроде Superman 64 или Bubsy 3D, вполне подходят под это определение. Точно так же, как и культовые хиты, которым остро не хватает полировки — например, S.T.A.L.K.E.R. и Kenshi.

Почему люди любят плохие игры

Вокруг кусоге сформировалась целая геймерская субкультура. Множество игровых форумов, блогов и проектов по сохранению медиа посвящены анализу и архивации релизов, которые можно смело назвать кусоге. Даже некоторые разработчики, такие как Sunsoft и Sandlot, приняли свою репутацию «авторов плохих игр».

Значительная доля любви к кусоге может быть связана с нишевостью подобных игр: «плохие» релизы редко добиваются мейнстримной популярности и еще реже получают международные издания. Многие игры этой категории выпускаются маленькими студиями без опыта, но с огромными амбициями. И хотя результат их труда зачастую оставляет желать лучшего, нельзя отрицать, что у кусоге есть неповторимый шарм — такой, какой присущ только играм, созданным с искренним старанием.

При этом не все кусоге одинаково плохи. Некоторые — просто посредственные игры, которые не смогли реализовать свои идеи. Другие страдают от проблем с производительностью, странных геймдизайнерских решений или и того, и другого в различных пропорциях. Противоречивые новые игры частенько записывают в «худшие игры всех времен», но в реальности лишь самые отъявленные кусоге заслуживают этого статуса. Такие, что включают в себя нарочито раздражающие механики, абсурдные головоломки и совсем уж очевидные проблемы в механиках.

Один из примеров такой игры — Takeshi’s Challenge, странный проект, не выходивший за пределами Японии. Он сочетает платформинг, beat-em-up бои, механики симуляции жизни и кучу других жанров, чтобы создать поистине невыносимый опыт. Игрок управляет офисным работником, который отправляется на поиски сокровищ, выполнив странную последовательность действий, не поддающуюся логике. Даже если проходить игру по инструкциям, Takeshi’s Challenge проверяет терпение на прочность раздражающими мини-играми и препятствиями, которые нужны только для того, чтобы растянуть прохождение.

Помимо этого, у «плохих игр» не обязательно отсутствует способность развлекать игрока. Франшизу Earth Defense Force, посвященную битве человечества против гигантских насекомых и инопланетян, сложно назвать образцом качества, но она сплотила вокруг себя преданное сообщество фанатов. А серию Deadly Premonition обожают за сюжет, вдохновленный творчеством Дэвида Линча — не важно, что непосредственно игровые механики сделаны, мягко говоря, не очень умело.