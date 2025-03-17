Для EA Sports FC 25 вышел десятый патч

Electronic Arts выпустила новый патч для EA Sports FC 25. Он призван исправить надоедливые баги, возникшие после недавних обновлений как в игровом процессе, так и в главном меню.

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Так, разработчики улучшили пасы низом — теперь игроки отдают более точные передачи, если во время действия отдающий и адресат не находятся под прессингом защитников. Кроме того, переключение на нового игрока во время паса также теперь происходит быстрее и более интуитивно, чтобы находящиеся рядом спортсмены не мешали друг другу.

Разработчики также исправили баги с выставлением на трансфер игроков в Ultimate Team, устранили ошибки в меню «Карьеры», обновили множество форм, лиц, моделей и других элементов футсима. С полным списком изменений можно ознакомиться в главном меню EA Sports FC 25 на русском языке.