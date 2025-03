5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

That’s Not My Neighbor

That’s Not My Neighbor — комедийный симулятор вахтера в альтернативной версии 1950-х, где планету поразила эпидемия чумы двойников. Механики игры напоминают Papers, Please: к игроку приходят люди, а ему необходимо понять, реальные ли они или двойники. Обычных людей можно беспрепятственно пустить домой, а вот двойников желательно разворачивать — или «изымать» из общества.

© Steam

Outlawed

Extraction-шутер в сеттинге большого мегаполиса, который сочетает лучшие идеи Hunt: Showdown и фильма «Побег из Нью-Йорка». Три команды по три игрока в каждой высаживаются в городе, захваченном преступными бандами, чтобы охотиться на преступников и, рано или поздно, друг друга. По местности можно передвигаться на наземных и водных транспортных средствах, зиплайнах и парашютах, а оружие — кастомизировать с помощью большого арсенала обвесов.

© Steam

Aneurism IV

Aneurism IV — ММО-песочница, где игрокам предстоит примерить на себя роли граждан антиутопического мегаполиса будущего. Причем цель игры намеренно размытая; в нее можно играть, как в обычный шутер, или же пойти работать на фабрику. Каждый может повлиять на судьбу города, как в хорошем, так и в плохом смысле.

© Steam

Lingo 2

Занятная головоломка с акцентом на геометрические трюки, похожая на гибрид The Witness, Superliminal и Manifold Garden. Те, кто играл в оригинальную Lingo, открют для себя новые механики и типы паззлов, а также возможность прыгать. Не дайте простой графике обмануть себя: в живую Lingo 2 выглядит гораздо лучше, чем на скриншотах.