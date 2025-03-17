В Steam можно бесплатно забрать Party Club

17 марта в 17:00 по мск в Steam состоится релиз Party Club — нового симулятора бара в стиле Overcooked. В течение 24 после выхода игру можно будет забрать бесплатно и навсегда.

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Встречайте гостей, учитывая их характеры и предпочтения, обслуживайте так, чтобы они остались довольны, и управляйте дебоширами. Обустраивайте бар по своему вкусу, покупайте оборудование и справляйтесь с наплывом посетителей.

Играть в Party Club можно как в одиночку, так и с друзьями в режиме для четырех игроков — по сети, либо на одном компьютере. Добавить тайтл в список желаемого и забрать его бесплатно можно по ссылке.