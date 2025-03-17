CoolIT создала систему охлаждения для чипов на 4000 ватт

CoolIT Systems, специализирующаяся на охлаждении для дата-центров, представила новую систему жидкостного охлаждения, которая может справляться с чипами мощностью до 4000 ватт. Это огромная цифра, ведь современные процессоры для серверов и искусственного интеллекта (ИИ) могут выделять тысячи ватт тепла. Обычные вентиляторы уже не справляются, поэтому CoolIT использует воду или смесь воды с гликолем, которая проходит через специальные «холодные плиты», прикрепленные к чипам.

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Эта система, названная Split-Flow, лучше обычных на 30% — она эффективнее убирает тепло и распределяет его равномерно, особенно в горячих точках чипа. В тестах CoolIT показала, что её холодная плита захватывает более 97% тепла от 4000-ваттного чипа при потоке воды всего 6 литров в минуту. Это меньше, чем обычно нужно.

Такое охлаждение важно для дата-центров, которые работают с ИИ и высокопроизводительными вычислениями. CoolIT говорит, что их технология готова к будущему, когда чипы станут ещё мощнее. Эксперты уже хвалят новинку, но ждут, как она покажет себя в реальных дата-центрах.